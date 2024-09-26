СМИ: Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста России посмертно

Движение «Ветераны России» выступило с инициативой о присвоении актеру Роману Мадянову звания народного артиста России посмертно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, общественники направили соответствующее обращение в Министерство культуры. «Ветераны России» отметили вклад актера в развитие театрального искусства и кино: Мадянов за свою карьеру сыграл более чем в 200 спектаклях, фильмах и сериалах.

Накануне стало известно, что актер, заслуженный артист РФ Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет, напоминает РЕН ТВ. Ранее артист проходил лечение от рака легких.

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ФОТО: Михаил Синицын / ТАСС
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