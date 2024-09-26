СМИ: Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста России посмертно
Движение «Ветераны России» выступило с инициативой о присвоении актеру Роману Мадянову звания народного артиста России посмертно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, общественники направили соответствующее обращение в Министерство культуры. «Ветераны России» отметили вклад актера в развитие театрального искусства и кино: Мадянов за свою карьеру сыграл более чем в 200 спектаклях, фильмах и сериалах.
Накануне стало известно, что актер, заслуженный артист РФ Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет, напоминает РЕН ТВ. Ранее артист проходил лечение от рака легких.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов заявил, что Зеленскому придется подписать безоговорочную капитуляцию
- СМИ: Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста России посмертно
- Туристический налог с 2025 года появится в Новосибирске
- Ван И: Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь
- В России рассказали о планах добывать ежегодно 540 млн тонн нефти до 2050 года
- Россиян предупредили о мошенничествах через обновление банковских приложений
- Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили советником министра просвещения
- СМИ: Кофе в России подорожает на 20–30% к концу 2024 года
- СМИ: Снижение цен на недвижимость может нанести ущерб банковскому сектору
- В России предложили сократить список запрещенных для женщин профессий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru