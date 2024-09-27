Простится с Романом Мадяновым пришли известные актеры
27 сентября 202412:47
В соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах проходит церемония прощания с актером Романом Мадяновым, сообщает РИА Новости.
Проститься с ним пришли известные российские актеры, среди которых Мария Аронова, Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Федор Добронравов, Александр Стриженов и другие.
Модянов скончался от последствий рака легких в среду, 25 сентября, в возрасте 62 лет.
Ранее стало известно, что смерть Романа Мадянова потрясла актрису Светлану Немоляеву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росгвардия и ФСБ обнаружили оружейный схрон в ЛНР
- Лукашенко пригрозил применением ядерного оружия при нападении НАТО
- Простится с Романом Мадяновым пришли известные актеры
- Финляндия предложила разместить штаб НАТО близ границы с Россией
- Мать погибших под Красноярском детей сказала, что дом не проветривали после обработки
- В Google заявили о намерении сохранить бесплатные сервисы в России
- От Шуры до Лазарева: В России снимут еще две картины о «вирусной попсе» из 1990-х
- Режим повышенной готовности из-за нашествия медведей ввели на Камчатке
- В центре Москвы водителям станет доступна парковка за 0 рублей
- Лана Дель Рей тайно вышла замуж
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru