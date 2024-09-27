Простится с Романом Мадяновым пришли известные актеры

В соборе Архангела Михаила в подмосковных Бронницах проходит церемония прощания с актером Романом Мадяновым, сообщает РИА Новости.

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Проститься с ним пришли известные российские актеры, среди которых Мария Аронова, Сергей Гармаш, Борис Щербаков, Федор Добронравов, Александр Стриженов и другие.

Модянов скончался от последствий рака легких в среду, 25 сентября, в возрасте 62 лет.

Ранее стало известно, что смерть Романа Мадянова потрясла актрису Светлану Немоляеву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
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