СМИ: Режиссера Вайсберга обманули мошенники

Режиссер Марюс Вайсберг написал заявление на криптоинвестора Григория Мулузяна, пишет Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, режиссер больше года назад дал Мулузяну 100 тысяч долларов, желая получить на них 7% прибыли, однако ни прибыли, ни самих вложений Вайсберг так и не увидел и обратился в полицию.

Ранее Мулузяна обвинили в мошенничестве актер Артем Ткаченко, который, по его словам, отдал криптоинвестору почти 200 тысяч долларов и шесть миллионов рублей.

Позже российский актер Павел Деревянко рассказал, что его бывший друг Григорий Мулузян обманул артиста на 45 миллионов рублей, напоминает RT. Однако после Павла самого обвинили в мошенничестве.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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