Эксперт предупредила о всплеске мошенничества после начала сезона распродаж

По ее словам, с легендой распродаж связана половина ожидаемых экспертами попыток мошенничества в конце года. В частности, злоумышленники могут использовать фишинговые ссылки, замаскированные под сайты магазинов. Храпунова предупредила об опасности предложений купить новый смартфон Apple за неестественно низкую цену.

«Условием участия указывается реферальная схема – "приведи друга". Чем больше друзей, тем больше скидка. Аферисты используют недавно вышедшую новинку как повод добраться до очередных жертв. Таким образом они решают для себя сразу две задачи: сама собой пополняется база потенциальных жертв, при этом затраты минимальны», — цитирует эксперта РИА Новости.

Специалист также рассказала об опасности «бесплатных» процедур в салонах красоты и клиниках эстетической медицины: клиенты уходят из них с кредитами на услуги или продукцию.

Кроме того, аферисты могут предлагать различные льготы и компенсации со стороны государства, например, за неиспользование путевок в санатории и бесплатных лекарств, либо огромные скидки на бронирование отелей и билетов.

«Так мошенники стремятся завладеть личной информацией россиян, чтобы использовать ее в преступных целях», — пояснила Храпунова.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин предупредил, что во время распродаж мошенники могут создавать сайты-двойники известных брендов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

