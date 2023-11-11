Эксперт предупредила о всплеске мошенничества после начала сезона распродаж
Мошенники воспользуются сезоном распродаж, который стартует с середины ноября, и начнут обманывать россиян под предлогом выгодных предложений. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», эксперт проекта «За права заемщиков» Алла Храпунова.
По ее словам, с легендой распродаж связана половина ожидаемых экспертами попыток мошенничества в конце года. В частности, злоумышленники могут использовать фишинговые ссылки, замаскированные под сайты магазинов. Храпунова предупредила об опасности предложений купить новый смартфон Apple за неестественно низкую цену.
«Условием участия указывается реферальная схема – "приведи друга". Чем больше друзей, тем больше скидка. Аферисты используют недавно вышедшую новинку как повод добраться до очередных жертв. Таким образом они решают для себя сразу две задачи: сама собой пополняется база потенциальных жертв, при этом затраты минимальны», — цитирует эксперта РИА Новости.
Специалист также рассказала об опасности «бесплатных» процедур в салонах красоты и клиниках эстетической медицины: клиенты уходят из них с кредитами на услуги или продукцию.
Кроме того, аферисты могут предлагать различные льготы и компенсации со стороны государства, например, за неиспользование путевок в санатории и бесплатных лекарств, либо огромные скидки на бронирование отелей и билетов.
«Так мошенники стремятся завладеть личной информацией россиян, чтобы использовать ее в преступных целях», — пояснила Храпунова.
Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин предупредил, что во время распродаж мошенники могут создавать сайты-двойники известных брендов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР предотвратили попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
- Эксперт предупредила о всплеске мошенничества после начала сезона распродаж
- Губернатор: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал
- Врач Кондрахин рассказал об особенностях питьевого режима зимой
- У берегов Калифорнии произошло землетрясение перед саммитом АТЭС
- Бывший тренер «Зенита» Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию
- ВС России поразили пункт управления дронами ВСУ у Новомихайловки
- СМИ: При ударе Израиля по дому на севере Газы погибли семь человек
- Нетаньяху возложил на ХАМАС ответственность за ущерб мирному населению Газы
- В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru