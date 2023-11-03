СМИ: Пугачева вернулась в Россию

Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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По его словам, исполнительница приехала, одна, без мужа Максима Галкина*. Она прибыла через Псков.

Ранее Галкин* заявил, что вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать Израиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПевицаАлла Пугачева

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