СМИ: Пугачева вернулась в Россию
3 ноября 202302:38
Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его словам, исполнительница приехала, одна, без мужа Максима Галкина*. Она прибыла через Псков.
Ранее Галкин* заявил, что вместе со своей супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать Израиль.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru