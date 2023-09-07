Киркоров не стал благодарить Пугачеву за поддержку на сцене

В беседе с изданием он назвал себя очень везучим человеком, так как на жизненном пути ему встречались очень яркие интересные люди, которые «протягивали руку помощи».

«Илья Резник, Леонид Дербенев... Другие поэты, и композиторы, и продюсеры. Они верили в меня, подавали мне руку и поддерживали», — подчеркнул исполнитель.

Киркоров также вспомнил модельера Вячеслава Зайцева, создавшего «первый сценический костюм» в жизни певца, в котором он выиграл конкурс «Золотой Орфей» в Болгарии.

А Примадонну Филипп Бедросович так и не вспомнил...

Ранее Алла Пугачева в эфире программы «Основано на реальных событиях» заявила, что во время развода с ней Киркоров переживал в первую очередь за свой внутренний комфорт, а вовсе не из-за того, что теряет жену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».