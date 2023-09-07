Киркоров не стал благодарить Пугачеву за поддержку на сцене

Певец Филипп Киркоров «забыл» поблагодарить за поддержку на разных этапах своей карьеры бывшую супругу Аллу Пугачёву, сообщает NEWS.ru.

Киркоров ответил на шутки Галкина в свой адрес

В беседе с изданием он назвал себя очень везучим человеком, так как на жизненном пути ему встречались очень яркие интересные люди, которые «протягивали руку помощи».

«Илья Резник, Леонид Дербенев... Другие поэты, и композиторы, и продюсеры. Они верили в меня, подавали мне руку и поддерживали», — подчеркнул исполнитель.

Киркоров также вспомнил модельера Вячеслава Зайцева, создавшего «первый сценический костюм» в жизни певца, в котором он выиграл конкурс «Золотой Орфей» в Болгарии.

А Примадонну Филипп Бедросович так и не вспомнил...

Ранее Алла Пугачева в эфире программы «Основано на реальных событиях» заявила, что во время развода с ней Киркоров переживал в первую очередь за свой внутренний комфорт, а вовсе не из-за того, что теряет жену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкаШоу-бизнесАлла ПугачеваФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры