Киркоров не стал благодарить Пугачеву за поддержку на сцене
Певец Филипп Киркоров «забыл» поблагодарить за поддержку на разных этапах своей карьеры бывшую супругу Аллу Пугачёву, сообщает NEWS.ru.
В беседе с изданием он назвал себя очень везучим человеком, так как на жизненном пути ему встречались очень яркие интересные люди, которые «протягивали руку помощи».
«Илья Резник, Леонид Дербенев... Другие поэты, и композиторы, и продюсеры. Они верили в меня, подавали мне руку и поддерживали», — подчеркнул исполнитель.
Киркоров также вспомнил модельера Вячеслава Зайцева, создавшего «первый сценический костюм» в жизни певца, в котором он выиграл конкурс «Золотой Орфей» в Болгарии.
А Примадонну Филипп Бедросович так и не вспомнил...
Ранее Алла Пугачева в эфире программы «Основано на реальных событиях» заявила, что во время развода с ней Киркоров переживал в первую очередь за свой внутренний комфорт, а вовсе не из-за того, что теряет жену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров подвел итоги Восточноазиатского саммита
- «Умер бы от страха»: Охлобыстин о съемках Пересильд в космосе
- Кадыров заявил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев
- Посольство РФ в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС
- Минздрав: Две велосипедистки находятся в тяжелом состоянии после ДТП
- Лавров начал переговоры с коллегой из Бангладеш
- Средствами РЭБ подавили беспилотник над Брянском
- СМИ сообщили о похищении в Армении пророссийского блогера Бадаляна
- ЦБ на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты
- Диетолог назвала самый полезный способ приготовления грибов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru