СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
Количество билетов в российские кинотеатры, проданных по итогам первого квартала 2025-го, стало самым низким за последние три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
В январе—марте кинозалы посетили 39,3 млн человек. Абсолютный антирекорд по числу зрителей зафиксировали в первом квартале 2022 года, когда в кинотеатры пришли 34,2 млн зрителей.
Несмотря на снизившуюся посещаемость залов, кассовые сборы картин увеличиваются. Это связано с повышением средней стоимости билета в кинотеатр: в первом квартале поход в кино на человека в среднем по стране стоил 438,8 рубля. Годом ранее билет обошелся бы в 365,1 рубля.
Эксперты связывают снижение посещаемости кинотеатров с несбалансированным расписанием по жанрам и нестабильным графиком релизов, ростом конкуренции за аудиторию с прочими офлайн-развлечениями, низком уровне бюджетов на маркетинг новых фильмов, а также трендом на домашний просмотр.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН объяснил, что падение посещаемости кинотеатров в России связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов аудитории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля
- В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ
- СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
- Украинский беспилотник сбили в Курской области
- Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов
- Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society
- СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска
- Над Курской областью уничтожили еще шесть украинских БПЛА
- СМИ: В России обсудят предварительные условия возврата иностранных компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru