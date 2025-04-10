СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума

В январе—марте кинозалы посетили 39,3 млн человек. Абсолютный антирекорд по числу зрителей зафиксировали в первом квартале 2022 года, когда в кинотеатры пришли 34,2 млн зрителей.

Несмотря на снизившуюся посещаемость залов, кассовые сборы картин увеличиваются. Это связано с повышением средней стоимости билета в кинотеатр: в первом квартале поход в кино на человека в среднем по стране стоил 438,8 рубля. Годом ранее билет обошелся бы в 365,1 рубля.

Эксперты связывают снижение посещаемости кинотеатров с несбалансированным расписанием по жанрам и нестабильным графиком релизов, ростом конкуренции за аудиторию с прочими офлайн-развлечениями, низком уровне бюджетов на маркетинг новых фильмов, а также трендом на домашний просмотр.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН объяснил, что падение посещаемости кинотеатров в России связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов аудитории.

