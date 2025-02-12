«Отсутствие репертуара!»: Кинотеатры объяснили падение посещаемости

Репертуар влияет на посещение кинотеатров, также нужно учитывать то, что многие из вышедших в кино фильмов довольно быстро появляются в онлайн-платформах, отметил в эфире НСН Роман Исаев. 

Падение посещаемости кинотеатров в РФ связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов зрительской аудитории, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что сборы кинотеатров в минувшем январе составили 8,8 млрд рублей, что на 6,3% уступает цифрам 2024 года. Опережение кассы января 2023 года составило минимальные 1,7%. Указывается, что отрицательная разница относительно прошлого года по посещаемости составляет 23,5%, а относительно 2023 года – 29,5%. На фоне таких разрывов цена билета за год взлетела на 22,5%, а за два – на 44,4%. Исаев объяснил такую динамику.

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«Прежде всего, это связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов зрительской аудитории. Тинейджеры, аудитория 20+, несемейная взрослая аудитория – они для себя просто не находят, что смотреть в кинотеатрах. Поэтому они туда не идут, и эту аудиторию мы с точки зрения кинотрафика теряем. Вот и налицо, собственно, все эти показатели. И это не относительно роста цены билетов. Можем предположить, что, наверное, какие-то единичные проценты падения по посещаемости обеспечены ростом цены билета и тем, что каким-то людям просто дорого ходить в кино… Но в массе своей тенденция падения кинопосещаемости – это, прежде всего, отсутствие интересного репертуара и самого по себе движущего момента и триггера для похода в кинотеатр», - сказал Исаев.

Также он отметил, что многие из вышедших в кино фильмов довольно быстро появляются в онлайн-платформах, что также влияет на посещаемость кинотеатров.

«Та тенденция, которая началась в пандемию во время локдауна 2020 года, когда стриминги заманивали к себе зрителей, привлекая подпиской за рубль и так далее, различными другими акциями… Большое количество зрителей так и остались дома на диване, купив эти подписки и продолжая ими пользоваться. Это для большого количества зрителей является причиной не смотреть фильмы в кинотеатре, особенно если это не какое-то большое, сложнопостановочное кино со спецэффектами, объемным звуком. По большому счету комедию, ромком, детектив, конечно, можно посмотреть дома. И эти короткие окна совершенно точно определенную часть аудитории от похода в кинотеатр отвергают. Собственно, не зря мудрые и дальновидные голливудские студии всегда ставили на свой контент окна по четыре-шесть месяцев на крупные фильмы», - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2024 году выручка онлайн-кинотеатров варьировалась от 80 млрд до 120 млрд рублей, что в два раза больше, чем сборы кинопроката. В прошлом году сборы в российских кинотеатрах составили около 43 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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