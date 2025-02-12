«Отсутствие репертуара!»: Кинотеатры объяснили падение посещаемости

Падение посещаемости кинотеатров в РФ связано с отсутствием достаточного предложения по репертуару для всех сегментов зрительской аудитории, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» сообщил, что сборы кинотеатров в минувшем январе составили 8,8 млрд рублей, что на 6,3% уступает цифрам 2024 года. Опережение кассы января 2023 года составило минимальные 1,7%. Указывается, что отрицательная разница относительно прошлого года по посещаемости составляет 23,5%, а относительно 2023 года – 29,5%. На фоне таких разрывов цена билета за год взлетела на 22,5%, а за два – на 44,4%. Исаев объяснил такую динамику.