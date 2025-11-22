Сериал «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон

Сюжет сериала погружает зрителей в события, произошедшие примерно за 200 лет до оригинальной истории: в центре повествования — междоусобная война внутри династии Таргариенов за Железный трон, а именно противостояние принцессы Рейниры и ее сводного брата Эйгона. Литературной основой проекта послужила книга Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Первый сезон «Дома Дракона» зрители увидели 21 августа 2022 года, второй вышел 16 июня 2024 года, а третий планируется к показу летом 2026 года.

Кроме того, HBO продлила на второй сезон еще не вышедший приквел «Игры престолов» — «Рыцарь семи королевств». Шоу создано по мотивам цикла «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина и расскажет о странствиях рыцаря Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга, который на самом деле является принцем из рода Таргариенов. Премьера первого сезона назначена на 18 января 2026 года; по словам автора, он представит экранизацию повести «Межевой рыцарь».

Ранее сценарист и режиссер Степан Бурнашев в интервью НСН сообщил, что новый якутско-американский фолк-хоррор «Thaw» покажут в международном прокате.

