На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
На пляже северо‑запада Тасмании, неподалеку от городка Пингвин, местный житель обнаружил трехметрового сельдяного короля — загадочную глубоководную рыбу, окруженную множеством легенд. Об этом пишет The Guardian.
Тони Чизмен, прогуливаясь утром со своими собаками, обратил внимание на странное серебристое существо, к которому слетались чайки. Подойдя ближе, мужчина разглядел гигантскую рыбу с длинными, напоминающими ленты выростами на голове.
По словам ихтиолога, профессора Кулума Брауна, речь идет о сельдяном короле — редком виде, который обычно обитает на глубине до 1500 метров. Эксперт пояснил, что эти рыбы всплывают на поверхность лишь в случае болезни или перед смертью, поэтому каждая подобная находка имеет большую научную ценность.
Профессор также рассказал о месте сельдяного короля в японском фольклоре: там его именовали «рюгу‑но‑цукай» («посланник из дворца морского бога»). В народе верили, что появление этой рыбы служит предзнаменованием стихийных бедствий — например, землетрясений или цунами.
Ранее в австралийском городе Перт биолог Дулан Херат поймал самую большую в мире золотую рыбку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля
- Сериал «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон
- Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
- РПЛ: У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
- Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците препаратов для диабетиков
- «Дюжина», «Кукрыниксы» и «Данте»: Алексей Горшенев назвал основные вехи своего творчества
- Звезда «Игры престолов» Гарри Ллойд снимется в фильме о The Beatles
- Полузащитник «Челси» Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
- В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
- Герман-младший раскритиковал идею запретить фильмы ужасов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru