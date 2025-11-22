На берег Тасмании выбросило гигантского сельдяного короля

Тони Чизмен, прогуливаясь утром со своими собаками, обратил внимание на странное серебристое существо, к которому слетались чайки. Подойдя ближе, мужчина разглядел гигантскую рыбу с длинными, напоминающими ленты выростами на голове.

По словам ихтиолога, профессора Кулума Брауна, речь идет о сельдяном короле — редком виде, который обычно обитает на глубине до 1500 метров. Эксперт пояснил, что эти рыбы всплывают на поверхность лишь в случае болезни или перед смертью, поэтому каждая подобная находка имеет большую научную ценность.

Профессор также рассказал о месте сельдяного короля в японском фольклоре: там его именовали «рюгу‑но‑цукай» («посланник из дворца морского бога»). В народе верили, что появление этой рыбы служит предзнаменованием стихийных бедствий — например, землетрясений или цунами.

