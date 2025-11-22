РПЛ: У экс-капитана сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Российская премьер‑лига (РПЛ) сообщила о серьезном заболевании бывшего капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина. 45‑летнему спортсмену предстоит длительное и затратное лечение.
В связи с этим РПЛ инициировала сбор средств в поддержку Алдонина. В обращении РПЛ, опубликованном в Telegram-канале, подчеркивается, что футболист в одиночку воспитывает двоих маленьких детей, и финансовая поддержка станет важным подспорьем в борьбе с недугом. Лига обратилась ко всему футбольному сообществу — клубам, игрокам, тренерам, менеджерам и болельщикам — с призывом присоединиться к сбору и помочь Евгению и его семье.
Евгений Алдонин известен прежде всего по выступлениям за ЦСКА (2004–2013), где добился значительных успехов: дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок России, четыре раза завоевывал Суперкубок России, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.
Кроме ЦСКА, Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», саранской «Мордовии», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». В составе сборной России футболист провел 29 матчей, включая выступления на чемпионате Европы 2004 года. По завершении игровой карьеры Алдонин работал тренером в московском «Торпедо» и волгоградском «Роторе», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
