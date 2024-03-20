СМИ: Никиту Кологривого отправили в спецприемник
20 марта 202413:51
Звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого отправили в спецприемник, передает Telegram-канал Shot.
Ранее СМИ сообщили о том, что Кологривый устроил дебош и укусил официантку в ресторане в Новосибирске.
Отмечается, что артист будет ждать там суда, который состоится завтра. Кологривому грозит штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток по статье за хулиганство.
Как сообщил агент актера, после инцидента все вопросы с руководством заведения улажены. «Другого комментария у нас не будет», - сказала она в беседе с RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru