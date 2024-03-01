Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику
1 марта 202415:48
Актер Никита Кологривый написал в своем Telegram-канале, что против него начали вести проплаченную политику.
Артист напомнил о распространенных в Сети слухах о якобы проведении Кологривым автограф-сессии, которые являются неправдой. Актер уточнил, что он обо всех мероприятиях объявляет в своих социальных сетях.
«Это ложь и провокация. Еще раз говорю, что против меня ведется проплаченная политика. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом, потому что боятся за своих, видимо, протеже», - уточнил Кологривый.
Ранее Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru