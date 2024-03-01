Кологривый заявил, что против него ведут проплаченную политику

Артист напомнил о распространенных в Сети слухах о якобы проведении Кологривым автограф-сессии, которые являются неправдой. Актер уточнил, что он обо всех мероприятиях объявляет в своих социальных сетях.

«Это ложь и провокация. Еще раз говорю, что против меня ведется проплаченная политика. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом, потому что боятся за своих, видимо, протеже», - уточнил Кологривый.

Ранее Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

