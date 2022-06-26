СМИ: На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек
Более десяти тысяч человек пришли на прощание с российским певцом, бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым, сообщает Telegram-канал столичного ГБУ «Ритуал».
Траурная церемония состоялась 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве.
Отмечается, что из-за жары поклонникам артиста даже бесплатно раздавали воду. Беременных женщин, детей и маломобильных граждан пускали на церемонию прощания вне очереди.
По данным источника, на Троекуровском кладбище дежурили три медицинские бригады скорой помощи, 94 сотрудника правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, МВД и ГИБДД.
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня из-за обширного инфаркта.
Ранее музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что несвоевременный уход из жизни Юрия Шатунова в разгар гастролей – это не только драма, но и помпезный показатель того, как артист «сгорел» на сцене.
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