Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня

Прощание с российский певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом перенесли на среду 29 июня. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на бывшую жену артиста Валерию Калачеву.

Оно пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве с 12 до 15 часов.

Траурная церемония должна была состояться в субботу 25 июня в 11.30.

По словам Калачевой, «возник острый форс-мажор». Она добавила, что сейчас необходимо урегулировать внутренние вопросы между странами и семьями.

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22 июня СМИ сообщили о смерти 45-летнего артиста Пьера Нарцисса. По словам его дочери Каролины-Кристель Калачевой, он умер после операции на почках.

Нарцисс стали известен российским зрителям благодаря участию в составе команды КВН РУДН и в телевизионном проекте «Фабрика звезд-2», на котором он впервые исполнил свой хит «Шоколадный заяц».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрощаниеКультураСмертьПевец
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