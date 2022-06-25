Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня

Прощание с российский певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом перенесли на среду 29 июня. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на бывшую жену артиста Валерию Калачеву.

Оно пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве с 12 до 15 часов.

Траурная церемония должна была состояться в субботу 25 июня в 11.30.

По словам Калачевой, «возник острый форс-мажор». Она добавила, что сейчас необходимо урегулировать внутренние вопросы между странами и семьями.