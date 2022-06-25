Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня
Прощание с российский певцом камерунского происхождения Пьером Нарциссом перенесли на среду 29 июня. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на бывшую жену артиста Валерию Калачеву.
Оно пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента России в Москве с 12 до 15 часов.
Траурная церемония должна была состояться в субботу 25 июня в 11.30.
По словам Калачевой, «возник острый форс-мажор». Она добавила, что сейчас необходимо урегулировать внутренние вопросы между странами и семьями.
22 июня СМИ сообщили о смерти 45-летнего артиста Пьера Нарцисса. По словам его дочери Каролины-Кристель Калачевой, он умер после операции на почках.
Нарцисс стали известен российским зрителям благодаря участию в составе команды КВН РУДН и в телевизионном проекте «Фабрика звезд-2», на котором он впервые исполнил свой хит «Шоколадный заяц».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Минобороны: ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на Украине
- Рогозин: В России начали производить ракеты «Сармат»
- Захарова назвала создание песни на английском языке частью импортозамещения
- Уголовное дело возбудили после избиения основателя Gameland в Москве
- Представитель НМ ЛНР: ВСУ устроили склад боеприпасов в жилом доме в Горском
- Минобороны опубликовало кадры работы вертолетов по уничтожению техники ВСУ
- «Роскосмос»: Россиянка Кикина может полететь в космос на корабле Crew Dragon
- Володин рекомендовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку
- Daily Mail: Британцы раскритиковали видеообращение Зеленского на музыкальном фестивале
- Столтенберг: Саммит НАТО согласует полный пакет помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru