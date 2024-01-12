СМИ: Михаил Ефремов стал владельцем двух московских квартир

Актер Михаил Ефремов официально стал владельцем двух московских квартир, пишет Telegram-канал SHOT.

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Недвижимость досталась артисту по наследству от дяди-концертмейстера Александра Покровского.

Ранее Федеральная налоговая служба выставила счет актеру на сумму более 195 тысяч рублей. По данным СМИ, Ефремов погасил ее в первую неделю после праздников.

С сентября 2020 года Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области за аварию в Москве. Водитель, с которым столкнулся актер, погиб в ДТП, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов

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