СМИ: Михаил Ефремов стал владельцем двух московских квартир

Недвижимость досталась артисту по наследству от дяди-концертмейстера Александра Покровского.

Ранее Федеральная налоговая служба выставила счет актеру на сумму более 195 тысяч рублей. По данным СМИ, Ефремов погасил ее в первую неделю после праздников.

С сентября 2020 года Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области за аварию в Москве. Водитель, с которым столкнулся актер, погиб в ДТП, передает «Радиоточка НСН».

