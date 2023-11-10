«Жертва приговора»: Экс-адвокат Ефремова пожелал ему поскорее освободиться

По словам юриста, его бывший клиент, отбывающий срок за смертельное ДТП, является замечательным актёром и настоящеим профессионалом своего дела.

Также Пашаев пожелал Ефремову, который 10 ноября отмечает своё 60-летие, побыстрее выйти из тюрьмы.

«Конечно, дай Бог, чтобы побыстрее освободился и продолжил свою профессиональную деятельность... Я знаю, что человек стал реально жертвой с таким приговором, я имею в виду строгость приговора», — заключил он.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода, сообщает RT.