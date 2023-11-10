«Жертва приговора»: Экс-адвокат Ефремова пожелал ему поскорее освободиться
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал актёра жертвой строгого приговора, сообщает Газета.Ru.
По словам юриста, его бывший клиент, отбывающий срок за смертельное ДТП, является замечательным актёром и настоящеим профессионалом своего дела.
Также Пашаев пожелал Ефремову, который 10 ноября отмечает своё 60-летие, побыстрее выйти из тюрьмы.
«Конечно, дай Бог, чтобы побыстрее освободился и продолжил свою профессиональную деятельность... Я знаю, что человек стал реально жертвой с таким приговором, я имею в виду строгость приговора», — заключил он.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве летом 2020 года. Актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок на полгода, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru