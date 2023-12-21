СМИ: ФНС потребовала от Михаила Ефремова 195,5 тысячи рублей
Федеральная налоговая служба выставила счет актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в 2020 году в Москве. Об этом сообщает Life.ru.
«Сейчас актер должен заплатить налоговой 195 546 рублей», — отмечает СМИ.
Ранее Ефремов получил в наследство трехкомнатную квартиру своего дяди в центре Москвы. Артист убедил родственника не писать завещание, пообещав, что после кончины дяди не будет заявлять о своих правах на жилплощадь, и имущество достанется ухаживавшей за покойным семье Громовых. Однако позже Ефремов решил вступить в наследство, а юристы отказались оспаривать права находящегося в колонии артиста.
Михаил Ефремов уже три года отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области за аварию в Москве в 2020 году. В результате ДТП погиб водитель, с которым столкнулся актер. Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, однако позже сократил срок наказания на полгода, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru