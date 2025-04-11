Директор Меладзе опроверг слухи о юбилейном концерте певца в России

Певец Валерий Меладзе юбилейный концерт к своему 60-летию не намерен давать в России. Об этом заявил его концертный директор Сергей Луппов, сообщает «Абзац».

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Тем самым, он опроверг информацию, распространяемую в Сети.

«Это всё смешно!» – добавил представитель певца.

Ранее депутат Госдумы Толмачев допустил, что Меладзе вернется на российскую сцену, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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