Директор Меладзе опроверг слухи о юбилейном концерте певца в России
11 апреля 202517:50
Певец Валерий Меладзе юбилейный концерт к своему 60-летию не намерен давать в России. Об этом заявил его концертный директор Сергей Луппов, сообщает «Абзац».
Тем самым, он опроверг информацию, распространяемую в Сети.
«Это всё смешно!» – добавил представитель певца.
Ранее депутат Госдумы Толмачев допустил, что Меладзе вернется на российскую сцену, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru