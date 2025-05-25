СМИ: Валерий Меладзе сохранил в РФ статус ИП

Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой службы.

Известно, что в декабре 2004 года он открыл ИП, основным видом деятельности которого является работа в области телевизионного вещания. Однако указанное юрлицо обладает и другими дополнительными видами деятельности, включая торговлю потребительскими товарами, деятельность в области искусства и организации развлечений.

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Отмечается, что для сохранения статуса надо на постоянной основе сдавать отчетность и подавать декларации. Например, в январе 2025 года в налоговую поступила информация о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию.

После начала СВО Валерий Меладзе стал реже появляться на публике и проводить концерты в России. В 2022 году на одном из корпоративных новогодних выступлений в Дубае певец поддержал лозунг украинских националистов.

Ранее RT сообщил, что прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияМузыкаБизнесПредпринимательствоПевец

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