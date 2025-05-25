СМИ: Валерий Меладзе сохранил в РФ статус ИП

Отмечается, что для сохранения статуса надо на постоянной основе сдавать отчетность и подавать декларации. Например, в январе 2025 года в налоговую поступила информация о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию.

После начала СВО Валерий Меладзе стал реже появляться на публике и проводить концерты в России. В 2022 году на одном из корпоративных новогодних выступлений в Дубае певец поддержал лозунг украинских националистов.

Ранее RT сообщил, что прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на причастность к финансированию ВСУ.