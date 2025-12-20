СМИ: Большинство из 500 выпускаемых в год фильмов в России не доходит до зрителя

Издание приводит примеры успешных кинопроектов — среди них картина Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» и лента Сергея Члиянца «Ветер». Большую долю вышедших в прокат фильмов составили сказочные истории: «Волшебник Изумрудного города», «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», «Кракен» и другие подобные картины.

В публикации отмечается тревожная тенденция: зрители всё чаще воспринимают кино не как способ осмысления реальности, а как средство ухода от действительности — в мир ярких, технологически совершенных иллюзий. Авторы статьи предупреждают, что подобное восприятие может нанести ущерб искусству и закрепиться в сознании будущих поколений.

Многие серьёзные киноленты обращались к историческим сюжетам. В их числе — «В списках не значился», «Август», «Судьба барабанщика» и «Хроники русской революции».

Среди сериалов особого внимания удостоились «Аутсорс» и «Подслушано в Рыбинске»: критики положительно оценили их сценарий, режиссёрскую работу и актёрскую игру.

В целом газета указывает на крайне низкую эффективность отечественной киноиндустрии: даже те немногие картины, которые удаётся вывести в прокат из полутысячи ежегодно снимаемых, зачастую не привлекают внимания зрителей.

Режиссер Игорь Волошин рассказал специальному корреспонденту НСН, что в его новом фильме-сказке «Буратино» важное внимание уделяется теме отцов и детей.

