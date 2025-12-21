Скончался советский и российский композитор Геннадий Белов

На 87-м году жизни скончался советский и российский эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР Геннадий Белов, сказано на его странице в биографической базе «Кино-театр.ру».

Умер российский композитор Левон Оганезов

Белов был выпускником Ленинградской консерватории по классу композиции, а в 1964 году завершил аспирантуру под руководством Дмитрия Шостаковича. С 1966 года он преподавал полифонию. Артист — автор десятков музыкальных сочинений, лауреат международных конкурсов, кавалер ордена Дружбы и заслуженный деятель искусств России. Музыкант ушел из жизни 19 декабря.

Ранее умер народный артист России Анатолий Лобоцкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Певец

Горячие новости

Все новости

партнеры