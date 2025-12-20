В СК назвали причиной взрыва в Химках детонацию пиротехнического устройства
По предварительным данным, в Химках подросток погиб из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.
Следственный комитет уточнил характер взорвавшегося предмета — это было пиротехническое устройство. В результате инцидента пострадал еще один несовершеннолетний, которого госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Кроме того, ранения получила 51‑летняя женщина, оказавшаяся неподалёку от места происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
- В СК назвали причиной взрыва в Химках детонацию пиротехнического устройства
- СМИ: Большинство из 500 выпускаемых в год фильмов в России не доходит до зрителя
- В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
- В Подмосковье в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток
- Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году
- В России с 2026 года появятся новые профессии и должности
- Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса
- Запашный: Интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов
- Треть россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru