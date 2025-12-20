В СК назвали причиной взрыва в Химках детонацию пиротехнического устройства

Следственный комитет уточнил характер взорвавшегося предмета — это было пиротехническое устройство. В результате инцидента пострадал еще один несовершеннолетний, которого госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Кроме того, ранения получила 51‑летняя женщина, оказавшаяся неподалёку от места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

