Фильмы с Леонардо Ди Каприо имеют самые высокие оценки на «Кинопоиске»

Отмечается, что фильмы с участием актёра («Поймай меня, если сможешь», «Остров проклятых») имеют средний балл 7,7 из 10. В тройку лидеров также вошли Эмили Уотсон («Чернобыль», «Вселенная Стивена Хоккинга») со средней оценкой 7,4 и Фредди Хаймор («Август Раш», «Хороший доктор») с таким же баллом.

Самым «оценённым» режиссёром стал Кристофер Нолан («Начало», «Тёмный рыцарь»), чьи фильмы в среднем получали 8 баллов. На второй строке топа - Эрос Лин («Доктор Кто», «Шерлок»), чьи фильмы были оценены пользователями так же на 8 баллов из 10. Тройку лидеров замыкает Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Семь») со средней оценкой в 7,9.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН заявил, что отечественный фильм «Чебурашка» не смог бы конкурировать с мировыми кинокартинами на премии «Оскар».

