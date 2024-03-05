Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком
5 марта 202415:50
Режиссёр Сарик Андреасян в YouTube-интервью с Мадонной Мур заявил, что спектакли с Данилой Козловским запрещают в России из-за высокомерности актёра.
По его словам, однажды он хотел предложить артисту сотрудничество, однако в ответ его оскорбили.
«Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек», — рассказал Андреасян.
Ранее актёр Максим Виторган заявил, что из-за Данилы Козловского едва не закрыли Малый драматический театр – Театр Европы Льва Додина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru