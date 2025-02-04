В Казахстане отменили два концерта группы «Наив»
Два концерта панк-рок-группы «Наив» отменили в Казахстане. Об этом музыканты сообщили в соцсетях.
Коллектив планировал выступить в Астане и Караганде 4 и 6 февраля. Однако группа сообщила, что «по независящим от них причинам» мероприятия не состоятся.
«Мы были готовы приехать и играть, даже если бы в зале осталось всего 10 человек, но, увы, обстоятельства сложились иначе. Важно сказать, что ни организаторы, ни клубы в этом не виноваты — никто не хотел такой ситуации», — подчеркнули музыканты.
При этом группа «Наив» уже выступила в казахстанских Алма-Ате и Усть-Каменогорске.
Ранее в Сочи отменили концерт блогера Ивана Золо (Ивана Золочевского) из-за сообщений о минировании площадки, напоминает 360.ru.
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