Брежнева рассказала о депрессии после развода с Меладзе
Певица Вера Брежнева рассказала о депрессии, с которой столкнулась после развода с продюсером Константином Меладзе. Ее слова приводит StarHit.
Она назвала сложными свои последние полтора года жизни, и, по ее признанию, «училась заново искать баланс, потому что потеряла опору». Впоследствии артистка пришла к выводу, что ей нужно заняться не только физическим здоровьем, но и ментальным.
Брежнева рассказала о процессе лечения от депрессии. Она обратилась к специалистам, после которых она научилась «просто быть в моменте, не строить никаких долгосрочных планов» и ценить то, что она имеет.
Ранее ученые из Каролинского института доказали связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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