СМИ: Кологривый взял с собой в камеру книги

Среди которых «Дар бесценный» Натальи Кончаловской. Кроме того, сразу после решения суда об аресте актер также просил своих знакомых передать ему роман Федора Достоевского «Бесы».

В ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Находившийся в нетрезвом состоянии актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, передает «Радиоточка НСН».

