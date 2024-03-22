СМИ: Кологривый взял с собой в камеру книги
Получивший наказание на семь суток ареста за дебош в баре Новосибирска актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщает РИА Новости.
Среди которых «Дар бесценный» Натальи Кончаловской. Кроме того, сразу после решения суда об аресте актер также просил своих знакомых передать ему роман Федора Достоевского «Бесы».
В ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Находившийся в нетрезвом состоянии актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru