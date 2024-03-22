СМИ: Кологривый взял с собой в камеру книги

Получивший наказание на семь суток ареста за дебош в баре Новосибирска актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщает РИА Новости.

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Среди которых «Дар бесценный» Натальи Кончаловской. Кроме того, сразу после решения суда об аресте актер также просил своих знакомых передать ему роман Федора Достоевского «Бесы».

В ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Находившийся в нетрезвом состоянии актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ДебошСудыАктеры

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