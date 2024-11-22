Новак: Правительство досрочно снимет запрет экспорта бензина

Российское правительство намерено досрочно снять запрет на экспорт бензина. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак.

СМИ: Экспорт дизеля из РФ упал до минимума с октября 2020 года

По его словам, в настоящее время готовятся необходимые документы.

«Будет снят... готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или...», - ответил он на соответствующий вопрос вопрос.

Ранее Новак заявил, что экспорт бензина из России был приостановлен с целью обеспечения внутреннего рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортБензинАлександр Новак

Горячие новости

Все новости

партнеры