Новак: Правительство досрочно снимет запрет экспорта бензина

По его словам, в настоящее время готовятся необходимые документы.

«Будет снят... готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или...», - ответил он на соответствующий вопрос вопрос.

Ранее Новак заявил, что экспорт бензина из России был приостановлен с целью обеспечения внутреннего рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».