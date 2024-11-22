Новак: Правительство досрочно снимет запрет экспорта бензина
22 ноября 202414:17
Российское правительство намерено досрочно снять запрет на экспорт бензина. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, в настоящее время готовятся необходимые документы.
«Будет снят... готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или...», - ответил он на соответствующий вопрос вопрос.
Ранее Новак заявил, что экспорт бензина из России был приостановлен с целью обеспечения внутреннего рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru