В Иркутской области три человека погибли в ДТП с маршрутным такси

Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставили в больницу. Об этом сообщила иркутская областная прокуратура.

Согласно данным, на 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово столкнулись маршрутный микроавтобус Toyota Hiace и автомобиль Mitsubishi. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Краснодарском крае восемь человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью»

В результате происшествия погибли водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса. Водителя и еще одного пассажира маршрутки с полученными травмами доставили в медицинское учреждение. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись в Краснодарском крае. В результате пострадали восемь человек, из которых три госпитализированы в медицинские организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Иркутская ОбластьДТП

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