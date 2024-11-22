В Иркутской области три человека погибли в ДТП с маршрутным такси
Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставили в больницу. Об этом сообщила иркутская областная прокуратура.
Согласно данным, на 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово столкнулись маршрутный микроавтобус Toyota Hiace и автомобиль Mitsubishi. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате происшествия погибли водитель и пассажир иномарки, а также пассажир микроавтобуса. Водителя и еще одного пассажира маршрутки с полученными травмами доставили в медицинское учреждение. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись в Краснодарском крае. В результате пострадали восемь человек, из которых три госпитализированы в медицинские организации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru