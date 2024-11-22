В Иркутской области три человека погибли в ДТП с маршрутным такси

Три человека, в том числе пассажир маршрутного такси, погибли в ДТП на трассе Иркутск-Жигалово, еще два человека доставили в больницу. Об этом сообщила иркутская областная прокуратура.

Согласно данным, на 101 километре автодороги Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово столкнулись маршрутный микроавтобус Toyota Hiace и автомобиль Mitsubishi. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.