«Дом.РФ» спрогнозировал замедление темпов строительства жилья в России

Как следует из обзора, на данный момент объекты, которые введут в эксплуатацию в 2026 году, распроданы только на 17%. Помимо прочего в третьем квартале 2024 года было зарегистрировано на 20% меньше новых договоров долевого участия в строительстве.

В обзоре «Дом.РФ» также отмечается, что доля ипотечных сделок в отсутствие массовой льготной ипотеки сократилась с 91% до 72%. При текущем охлаждении спроса рост цен почти остановился, а в Москве стоимость строящегося жилья и вовсе снизилась на 1,2%.

Ранее в столичном управлении Росреестра констатировали снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%. Сведения касаются не только количественного снижения показателя, но и доли зарегистрированных договоров долевого участия с кредитами, передает «Радиоточка НСН».

