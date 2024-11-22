«Дом.РФ» спрогнозировал замедление темпов строительства жилья в России
Снижение спроса на недвижимость может привести к замедлению запуска новых проектов, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитического центра «Дом.РФ».
Как следует из обзора, на данный момент объекты, которые введут в эксплуатацию в 2026 году, распроданы только на 17%. Помимо прочего в третьем квартале 2024 года было зарегистрировано на 20% меньше новых договоров долевого участия в строительстве.
В обзоре «Дом.РФ» также отмечается, что доля ипотечных сделок в отсутствие массовой льготной ипотеки сократилась с 91% до 72%. При текущем охлаждении спроса рост цен почти остановился, а в Москве стоимость строящегося жилья и вовсе снизилась на 1,2%.
Ранее в столичном управлении Росреестра констатировали снижение числа ипотечных сделок в Москве на 60%. Сведения касаются не только количественного снижения показателя, но и доли зарегистрированных договоров долевого участия с кредитами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru