Лукашенко заподозрил белорусских студентов в троллинге

В ходе встречи со студентами вузов гуманитарного профиля молодой человек пригласил Лукашенко прочитать лекцию о становлении современной белорусской государственности. В ответ президент указал, что не успеет рассказать о главном даже за два часа.

Одна из студенток, модерирующих встречу, добавила, что, вероятно, придётся делать «целый курс», после чего в зале раздался смех.

«Значит, троллят меня. Ну, понятно», - рассмеялся Лукашенко вместе со студентами.

Ранее Лукашенко заявил, что вождизма в Белоруссии быть не должно, а диктатуры «нет и быть не может», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

