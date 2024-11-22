Лукашенко заподозрил белорусских студентов в троллинге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является человеком, «на глазах которого произошло много громких исторических событий». Как пишет БелТА, об этом заявил один из студентов исторического факультета Белорусского госуниверситета (БГУ).
В ходе встречи со студентами вузов гуманитарного профиля молодой человек пригласил Лукашенко прочитать лекцию о становлении современной белорусской государственности. В ответ президент указал, что не успеет рассказать о главном даже за два часа.
Одна из студенток, модерирующих встречу, добавила, что, вероятно, придётся делать «целый курс», после чего в зале раздался смех.
«Значит, троллят меня. Ну, понятно», - рассмеялся Лукашенко вместе со студентами.
Ранее Лукашенко заявил, что вождизма в Белоруссии быть не должно, а диктатуры «нет и быть не может», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru