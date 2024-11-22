Лукашенко заподозрил белорусских студентов в троллинге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является человеком, «на глазах которого произошло много громких исторических событий». Как пишет БелТА, об этом заявил один из студентов исторического факультета Белорусского госуниверситета (БГУ).

Лукашенко пообещал отключить интернет в случае новых беспорядков в Белоруссии

В ходе встречи со студентами вузов гуманитарного профиля молодой человек пригласил Лукашенко прочитать лекцию о становлении современной белорусской государственности. В ответ президент указал, что не успеет рассказать о главном даже за два часа.

Одна из студенток, модерирующих встречу, добавила, что, вероятно, придётся делать «целый курс», после чего в зале раздался смех.

«Значит, троллят меня. Ну, понятно», - рассмеялся Лукашенко вместе со студентами.

Ранее Лукашенко заявил, что вождизма в Белоруссии быть не должно, а диктатуры «нет и быть не может», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СтудентыБелоруссияАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры