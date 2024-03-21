Сеть Burger King внесла Кологривого в черный список
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King отказалась обслуживать звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого после его дебоша в ресторане. Об этом сообщил коммерческий директор компании Иван Шестов.
Он назвал поведение артиста недостойным и заявил, что актера не будут обслуживать в заведениях сети до тех пор, пока он не извинится перед официанткой, пишет «Газета.Ru».
В ресторанах Burger King начали появляться таблички с перечеркнутой фотографией Кологривого и призывом «кусать «Воппер», а не коленки сотрудниц ресторанов».
В ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Находившийся в нетрезвом состоянии актер приставал к официантке и укусил ее за ногу. Суд назначил ему семь суток ареста, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru