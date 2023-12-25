СМИ: Киркоров лишился выступления после «голой» вечеринки Ивлеевой

Исполнитель лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького. Речь идет о частном мероприятии, организованной одной крупной компанией. Против появления Киркорова в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман.

До этого певец Киркоров попытался оправдаться. На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» он подошел к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Артист заявил, что пришел на вечеринку из-за своего обещания, которое он дал, когда Ивлеева снялась в его клипе. При этом о тематике вечеринки его якобы никто не предупреждал.

Роскомнадзор выявил в материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

