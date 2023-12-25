СМИ: Киркоров лишился выступления после «голой» вечеринки Ивлеевой
Попытки оправдания певца Филиппа Киркорова за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» не спасли народного артиста от отмены выступлений, сообщает телеканал «360».
Исполнитель лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького. Речь идет о частном мероприятии, организованной одной крупной компанией. Против появления Киркорова в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман.
До этого певец Киркоров попытался оправдаться. На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» он подошел к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Артист заявил, что пришел на вечеринку из-за своего обещания, которое он дал, когда Ивлеева снялась в его клипе. При этом о тематике вечеринки его якобы никто не предупреждал.
Роскомнадзор выявил в материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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