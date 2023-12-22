Хинштейн: РКН нашел признаки ЛГБТ-пропаганды на вечеринке Ивлеевой

Роскомнадзор выявил в материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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«Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», - сообщил парламентарий.

Хинштейн выразил надежду, что МВД возбудит административные дела. По его словам, правоприменение в этом вопросе четко разделено: онлайн является зоной ответственности Роскомнадзора, офлайн — полиции.

Скандальную вечеринку в «Мутаборе» организовала блогер Анастасия Ивлеева. Гости мероприятия были в полуобнаженном виде.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина названа вечеринку циничной. По ее мнению, подобные мероприятия недопустимы во время проведения спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
ТЕГИ:БлогерРоскомнадзорДепутатыАлександр Хинштейн

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