Ивлеева принесла извинения за «голую» вечеринку в Москве

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку, которую организовала в Москве с участием других знаменитостей. По этому поводу она опубликовала видеообращение в своем Instagram* (*соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).

Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой

Ивлеева высказала сожаление по поводу тиражирования роликов и призналась, что осознает свою ответственность за произошедшее.

«Мне жаль, что это произошло, и что это невозможно было контролировать. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», – заявила Ивлеева.

Блогерша пообещала все средства от продажи билетов за второй день вечеринки направить в благотворительные организации, потому что это - «единственный возможный вариант развития событий в данном ключе».

Ранее Роскомнадзор выявил в материалах с вечеринки в клубе «Мутабор» пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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