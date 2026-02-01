СМИ: Кинотеатры Кавказа возвращают сцены 18+
Кинотеатры Кавказа возвращают сцены 18+, сообщает Telegram-канал Mash.
Это происходит после критики решения вырезать их из фильмов. Планируется делить залы на мужские и женские. Инициатива появилась после скандала с фильмом «Горничная», из которого в местных залах вырезали интимные сцены, чтобы «не смущать» зрителей. Это вызвало недовольство у зрителей.
Теперь владельцам кинотеатров предлагают предусмотреть второй зал по принципу раздельных пространств. Одновременно обещают жёстче следить за возрастными ограничениями.
Сегодня кинотеатры и кафе в регионе остаются едва ли не единственными доступными местами досуга.
Фильмы должны нести просветительский смысл, поэтому нет ничего страшного в том, что из кинолент вырезают эротические сцены, сказал НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
