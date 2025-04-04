Канье Уэст выпустил песню о расставании с женой Бьянкой Цензори

«Моя малышка, она сбежала. Но сначала она попыталась отправить меня в больницу. Я не согласился, потому что я не болен», - говориться в песне.

Уэст обвинил всю свою семью в попытке уложить его в рехаб. Он также считает, что жена ушла от него из-за панической атаки, случившейся у неё.

Ранее у рэпера Канье Уэста диагностировали аутизм, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



