Канье Уэст выпустил песню о расставании с женой Бьянкой Цензори
4 апреля 202510:48
Американский рэпер Канье Уэст представил свою новую песню, которая называется «Бьянка». В ней музыкант подтвердил факт расставания с супругой, сообщает «Российская газета».
«Моя малышка, она сбежала. Но сначала она попыталась отправить меня в больницу. Я не согласился, потому что я не болен», - говориться в песне.
Уэст обвинил всю свою семью в попытке уложить его в рехаб. Он также считает, что жена ушла от него из-за панической атаки, случившейся у неё.
Ранее у рэпера Канье Уэста диагностировали аутизм, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru