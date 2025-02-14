СМИ: Канье Уэст разводится с Бьянкой Сенсори

По данным источника издания, пара уже рассталась, в ближайшие дни ожидается подача заявления о расторжении брака. Согласно устным договоренностям, Сенсори получит выплату в 5 млн долларов после брака, который был заключен в декабре 2022 года.

Уэст разводится спустя десять дней после появления Сенсори на красной дорожке премии «Грэмми» - она позировала перед фотографами в прозрачном платье без нижнего белья.

Ранее стало известно, что агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

