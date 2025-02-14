СМИ: Канье Уэст разводится с Бьянкой Сенсори
Американский исполнитель Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, сообщает Daily Mail.
По данным источника издания, пара уже рассталась, в ближайшие дни ожидается подача заявления о расторжении брака. Согласно устным договоренностям, Сенсори получит выплату в 5 млн долларов после брака, который был заключен в декабре 2022 года.
Уэст разводится спустя десять дней после появления Сенсори на красной дорожке премии «Грэмми» - она позировала перед фотографами в прозрачном платье без нижнего белья.
Ранее стало известно, что агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru