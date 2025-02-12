СМИ: Агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев
Агентство талантов 33&West решило отказаться от сотрудничества с рэпером Канье Уэстом на фоне его антисемитских высказываний, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя компании.
Уточняется, что артиста исключили из музыкального реестра агентства.
В свою очередь личный агент Уэста рассказал, что сотрудничество с артистом было прекращено «немедленно».
Ранее в аккаунте рэпера в соцсетях появились сообщения, в которых он называл себя нацистом и утверждал, что любит Адольфа Гитлера. На сайте бренда одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту, появились футболки с нацистской символикой, после чего сайт прекратил свою работу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru