СМИ: Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США

Рэпер Канье Уэст больше не сможет вести бизнес на территории США. Об этом в интервью газете Sun заявил американский предприниматель Дэниел Старр.

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По его словам, это связано с публикациями на странице музыкана в соцсети X. Старр указал, что из-за них его знакомые из числа влиятельных американских чиновников и предпринимателей намерены помешать развитию какого-либо бизнеса Уэста.

«С Канье покончено... За кулисами многое делается для того, чтобы он не смог больше вести дела в этой стране», - отметил бизнесмен.

Старр добавил, что единственный выход для Уэста - вывести бизнес за пределы США.

Ранее в аккаунте Уэста в X появились сообщения, в которых рэппер прихнался в любви к Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом, сообщает RT. Позже аккаунт музыканта перестал открываться, напоминает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Канье Уэста
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