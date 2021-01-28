СМИ: «Игра престолов» может стать мультсериалом

Стриминговая платформа HBO Max планирует выпустить мультипликационный сериал по мотивам сериала «Игра престолов». Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Сообщается, что пока эта идея находится в разработке. Идет работа со сценаристами и обсуждаются возможные съемки.

HBO начал подготовку к приквелу «Игры престолов»

Телесериал «Игра престолов» был снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», сообщает телеканал «360». Его действие происходит на двух вымышленных континентах, где разные кланы ведут борьбу за господство над семью королевствами Вестероса.

Ранее проект HBO «Игра престолов» назвали лучшим сериалом XXI века. Об этом сообщил портал Digital Spy, ссылаясь на результаты зрительского голосования. А телеканал НВО анонсировал новый сериал, который станет приквелом к «Игре престолов». Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН пожелал создателям сериала удачи и напророчил новой части саги очередной успех.

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ФОТО: кадр из сериала
ТЕГИ:Фильм
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