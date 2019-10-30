Шнейдеров пожелал приквелу «Игры престолов» «взорвать» человечество

Телеканал НВО анонсировал новый сериал, который станет приквелом к «Игре престолов». Информация о планах компании была размещена на ее официальном сайте. Уточняется, что телеканал заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом. Съемками пилотной серии и еще нескольких эпизодов займется Мигель Сапочник, работавший ранее над пятым сезоном саги.

Новый многосерийный фильм расскажет историю династии дома Таргариенов. В основу сериала лягут книги Джорджа Мартина, а события будут происходить за 300 лет до начала «Игры престолов».

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН пожелал создателям сериала удачи и напророчил новой части саги очередной успех.

«Я абсолютно не готов предсказать. Я могу только пожелать Бениоффу и Уайссу (сценаристы и исполнительные продюсеры «Игры престолов», - НСН) и, естественно, Джорджу Мартину успеха и удачи. Потому что сериал "Игра престолов" взорвал человечество, даже не миллионы, а миллиарды людей, судя по восторженным письмам, судя по хейтерам, которые, по сути, те же поклонники. Я думаю, что и спин-оффы, и приквелы, и сиквелы будут иметь успех. Вообще, глупо резать курицу, которая несет золотые яйца. Самое главное – удержать уровень первоисточника, удержать уровень книг Джорджа Мартина, и удержать тот высоченный уровень сериала, который приблизился к уровню абсолютно полнометражного кино. И каждая серия смотрится не как серия сериала, а как полноценный фильм. Поэтому я очень желаю им успеха», - заключил собеседник НСН.

Ранее фильм aмерикaнского режиссерa Тоддa Филлипсa «Джокер» с Хоaкином Фениксом в глaвной роли стaл сaмой кaссовой лентой с рейтингом "18+" (R). Тогда Давид Шнейдеров в эфире НСН не исключил, что в исполнителю роли мрачного клоуна-убийцы Хоакину Фениксу достанется «Оскар».

