«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI столетия

Проект HBO «Игра престолов» стал лучшим сериалом XXI века. Об этом сообщает портал Digital Spy, ссылаясь на результаты зрительского голосования. Известно, что им предлагали определить лучшие, на их взгляд, сериалы и телешоу, премьера которых состоялась после 2000 года. Всего в списке было 150 позиций.

Между тем, вторую строчку рейтинга занял сериал «Очень странные дела», замыкает тройку лидеров – «Доктор Кто». Кроме того, в список лучших сериалов XXI века вошли «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль», отмечает Газета.ру.