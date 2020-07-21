HBO начал подготовку к приквелу «Игры престолов»

Съемки телефильма, рассчитанного на десять серий, должна начаться в 2021 году. Их планируют провести в Великобритании и Испании.

В сериале «Дом дракона» повествуется о гражданской войне, которая началась после смерти короля Визериса I Таргариена. Эти события произошли на 300 лет раньше эпохи «Игры престолов».





