СМИ: Группа «Би-2» выехала из России

Рок-группа «Би-2» тайно и спешно покинула Россию, сообщает портал TVCenter.ru.

В Госдуме потребовали запретить въезд в Россию группе «Би-2»

Журналисты не сообщают о том, кто именно из музыкантов эмигрировал.

«Творческий коллектив не справился с давлением, которое на него оказывали патриотически настроенные россияне», - отмечается в публикации.

В настоящее время о местонахождении музыкантов ничего не известно, говорится в материале.

Ранее депутат Госдумы, эсер Дмитрий Кузнецов предложил запретить въезд в Россию музыкантам группы «Би-2», выступления которой отменяются с конца апреля из-за отказа петь под баннером с патриотической буквой «Z». Хотя Шуру и Лёву пригласили выступить вместо группы «Ленинград» на июльском матче за футбольный Суперкубок, болельщики их освистали.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:УкраинаРоссияВоенная ОперацияМузыкаМузыкантыБи-2
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