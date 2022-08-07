СМИ: Группа «Би-2» выехала из России
Рок-группа «Би-2» тайно и спешно покинула Россию, сообщает портал TVCenter.ru.
Журналисты не сообщают о том, кто именно из музыкантов эмигрировал.
«Творческий коллектив не справился с давлением, которое на него оказывали патриотически настроенные россияне», - отмечается в публикации.
В настоящее время о местонахождении музыкантов ничего не известно, говорится в материале.
Ранее депутат Госдумы, эсер Дмитрий Кузнецов предложил запретить въезд в Россию музыкантам группы «Би-2», выступления которой отменяются с конца апреля из-за отказа петь под баннером с патриотической буквой «Z». Хотя Шуру и Лёву пригласили выступить вместо группы «Ленинград» на июльском матче за футбольный Суперкубок, болельщики их освистали.
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