МО: ВС РФ освободили Куртовку в ДНР
5 сентября 202612:25
Екатерина Галайда-Перера
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Куртовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.
Ранее в МО рассказали, что ночью ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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