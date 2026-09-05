МО: ВС РФ освободили Куртовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Куртовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Для безопасности переговорщиков: Украинские подразделения прекратили огонь

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее в МО рассказали, что ночью ВС РФ поразили комбинаты-поставщики металлопродукции ВСУ в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФДНРСпецоперацияВоенные

Горячие новости

Все новости

партнеры