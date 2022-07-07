Группа «Би-2» выступит на Суперкубке РФ по футболу

Группа «Би-2» выступит в Санкт-Петербурге на Суперкубке РФ по футболу. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

ФК «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

В сообщении говорится, что «Лёва и Шура зажгут на церемонии закрытия».

Матч за Суперкубок пройдет 9 июля на стадионе «Газпром-Арена», начало - 19:00 мск. Трофей разыграют чемпион РФ «Зенит» и обладателем Кубка России московский «Спартак».

В рамках футбольного праздника также выступят певица МакSим и группа «Ленинград».

Ранее в Санкт-Петербурге отменили выступление группы «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Фото: пресс-служба коллектива Би-2
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкаФутболКубок РоссииБи-2
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