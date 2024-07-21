СМИ: Газманова, Титомира, Цекало и Лолиту допросят в суде по делу убитого Талькова

Певцов Олега Газманова, Игоря Николаева, Богдана Титомира, продюсера Александра Цекало, а также певиц Лолиту и Наташу Королёву допросят в суде по делу убитого певца и композитора Игоря Талькова, сообщает Telegram-канал Mash.

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Тальков был убит 6 октября 1991 года выстрелом в сердце в коридоре у своей гримерки в петербургском Дворце спорта «Юбилейный».

По информации Mash, первое заседание пройдет 23 июля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

В начале июня сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование убийства Талькова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Виталий Белоусов
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