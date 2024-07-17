Басманный суд Москвы арестовал полковника МВД в отставке по делу об убийствах
Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова по обвинениям в убийствах и незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно данным суда, мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение пороха) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
По данным МК, Новгородов подозревается в участии в серии убийств предпринимателей, совершенных в период с 2000 по 2005 годы. Издание сообщает, что в группировку киллеров, ответственную за десятки убийств, входили бойцы спецназа и сотрудники полиции.
Следствие предполагает, что Новгородов хранил у себя дома значительное количество оружия и боеприпасов, принадлежащих членам банды. Арсенал был передан ему лидером группировки киллеров Алексеем Чеботаревым, который был арестован в прошлом году.
Новгородов вышел на пенсию из органов МВД в 2011 году. До 2021 года он занимал должность в службе безопасности коммерческой компании, передает «Радиоточка НСН».
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