Басманный суд Москвы арестовал полковника МВД в отставке по делу об убийствах

По данным МК, Новгородов подозревается в участии в серии убийств предпринимателей, совершенных в период с 2000 по 2005 годы. Издание сообщает, что в группировку киллеров, ответственную за десятки убийств, входили бойцы спецназа и сотрудники полиции.

Следствие предполагает, что Новгородов хранил у себя дома значительное количество оружия и боеприпасов, принадлежащих членам банды. Арсенал был передан ему лидером группировки киллеров Алексеем Чеботаревым, который был арестован в прошлом году.

Новгородов вышел на пенсию из органов МВД в 2011 году. До 2021 года он занимал должность в службе безопасности коммерческой компании, передает «Радиоточка НСН».

